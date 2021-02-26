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Nominations for the 78th Golden Globes

Award Show Airs Sunday, February 28th

By Entertainment

The 78th Golden Globe Awards air this Sunday, February 28th at 8pm on NBC.

Tina Fey and Amy Polar will serve as hosts once again but, naturally, not in front of a huge in-house audience this year.  Amy will host the awards show from LA while Tina will be set up in New York City.

BEST MOTION PICTURE – DRAMA

THE FATHER

MANK

NOMADLAND

PROMISING YOUNG WOMAN

THE TRIAL OF THE CHICAGO 7

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A MOTION PICTURE – DRAMA

VIOLA DAVIS MA– RAINEY’S BLACK BOTTOM

ANDRA DAY– THE UNITED STATES VS. BILLIE HOLIDAY

VANESSA KIRBY– PIECES OF A WOMAN

FRANCES MCDORMAND– NOMADLAND

CAREY MULLIGAN– PROMISING YOUNG WOMAN

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A MOTION PICTURE – DRAMA

RIZ AHMED– SOUND OF METAL

CHADWICK BOSEMAN– MA RAINEY’S BLACK BOTTOM

ANTHONY HOPKINS– THE FATHER

GARY OLDMAN– MANK

TAHAR RAHIM– THE MAURITANIAN

BEST MOTION PICTURE – MUSICAL OR COMEDY

BORAT SUBSEQUENT MOVIEFILM

HAMILTON

MUSIC

PALM SPRINGS

THE PROM

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A MOTION PICTURE – MUSICAL OR COMEDY

MARIA BAKALOVA– BORAT SUBSEQUENT MOVIEFILM

KATE HUDSON– MUSIC

MICHELLE PFEIFFER– FRENCH EXIT

ROSAMUND PIKE– I CARE A LOT

ANYA TAYLOR-JOY– EMMA.

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A MOTION PICTURE – MUSICAL OR COMEDY

SACHA BARON COHEN–BORAT SUBSEQUENT MOVIEFILM

JAMES CORDEN– THE PROM

LIN-MANUEL MIRANDA– HAMILTON

DEV PATEL– THE PERSONAL HISTORY OF DAVID COPPERFIELD

ANDY SAMBERG– PALM SPRINGS

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY

LILY COLLINS– EMILY IN PARIS

KALEY CUOCO– THE FLIGHT ATTENDANT

ELLE FANNING– THE GREAT

JANE LEVY ZOEY’S– EXTRAORDINARY PLAYLIST

CATHERINE O’HARA– SCHITT’S CREEK

BEST TELEVISION LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES OR MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION

THE QUEEN’S GAMBIT – NETFLIX (Netflix)

SMALL AXE – AMAZON STUDIOS (Turbine Studios/ Lammas Park/ Amazon Studios/ BBC One/ BBC Studios)

THE UNDOING – HBO (HBO / Made Up Stories / Blossom Films/David E. Kelley Productions)

UNORTHODOX – NETFLIX (Studio Airlift / RealFilm)

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES OR A MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION

CATE BLANCHETT– MRS. AMERICA

DAISY EDGAR-JONES– NORMAL PEOPLE

SHIRA HAAS– UNORTHODOX

NICOLE KIDMAN– THE UNDOING

ANYA TAYLOR-JOY– THE QUEEN’S GAMBIT

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES OR A MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION

BRYAN CRANSTON– YOUR HONOR

JEFF DANIELS– THE COMEY RULE

HUGH GRANT– THE UNDOING

ETHAN HAWKE– THE GOOD LORD BIRD

MARK RUFFALO– I KNOW THIS MUCH IS TRUE

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A TELEVISION SUPPORTING ROLE

GILLIAN ANDERSON– THE CROWN

HELENA BONHAM CARTER– THE CROWN

JULIA GARNER– OZARK

ANNIE MURPHY– SCHITT’S CREEK

CYNTHIA NIXON– RATCHED

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A TELEVISION SUPPORTING ROLE

JOHN BOYEGA– SMALL AXE

BRENDAN GLEESON– THE COMEY RULE

DANIEL LEVY– SCHITT’S CREEK

JIM PARSONS– HOLLYWOOD

DONALD SUTHERLAND– THE UNDOING

 

HERE is a full list of nominees.

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