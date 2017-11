Here Comes Santa Claus!

The Santa Claus Parade season is underway. Here’s a list of parades in our region; some with links for more information

Friday November 17

Orillia Children’s Candlelight Parade & Tree Lighting 6:30pm

Saturday November 18

Barrie Santa Claus Parade 5pm

Alliston Santa Claus Parade 5:30pm

Angus Santa Claus Parade 10am

Bradford West Gwillimbury Santa Claus Parade 6:30pm

Collingwood Santa Claus Parade 5pm

Keswick Santa Claus Parade 1:30pm

Newmarket Santa Claus Parade 11am

Orangeville Santa Claus Parade 5pm

Port Carling Santa Claus Parade 6:30pm

Sunday November 19

Orillia Santa Claus Parade 1pm

Friday November 24

Huntsville Santa Claus Parade 7pm

Saturday November 25

Cookstown Light Up Night & Santa Claus Parade events begin at 4pm, parade at 6:30pm

Gravenhurst Santa Claus Parade 11am

Midland Santa Claus Parade 11am

Minden Santa Claus Parade 530pm

Meaford Santa Claus Parade 630pm

Wasaga Beach Santa Claus Parade & Funderland 7pm

Sunday November 26

Innisfil Santa Claus Parade 1:30pm

Waubaushene Santa Claus Parade 1pm

Saturday December 2

Creemore Santa Claus Parade 1:30pm

Coldwater Santa Claus Parade 6pm

Port Perry Santa Claus Parade 5pm

Schomberg “A Main Street Christmas” Santa Claus Parades 4pm

Sutton Santa Claus Parade 5pm

Penetanguishene Festival of Lights & Santa Claus Parade 4pm

Stayner Santa Claus Parade 10:30am

Wyevale Santa Claus Parade & Party 7pm

Sunday December 3

Bracebridge Santa Claus Parade 1pm

Elmvale Santa Claus Parade 1pm

Moonstone Santa Claus Parade 1pm

Sunday December 10

Anten Mills 1pm

Baysville Santa Claus Parade 1pm