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ST. JOHN VIANNEY C.W.L. CHRISTMAS BAZAAR

  • November 23, 2019
  • 13 BALDWIN LANE, BARRIE, L4N 2W1

ST. JOHN VIANNEY C.W.L. CHRISTMAS BAZAAR
SATURDAY, NOVEMBER 23
9:00 A.M. TO 2:00 P.M.
13 BALDWIN LANE, BARRIE, L4N 2W1

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BETWEEN 9:00 – 10:00
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