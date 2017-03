New Rock Hour – April 2, 2017 Post navigation < The one with 91% brand new music! Uncategorized Facebook Twitter

The Rickaneers – Pick one

Bleachers – Don’t Take The Money ft. Lorde

Mac Demarco – This Old Dog (pictured above)

Close Talker – Okay Hollywood

Hollerado – Don’t Shake

Bleeker – Where’s Your Money

Dan Auerbach – Shine On Me

Alt-J – In Cold Blood

Blink 182 – Misery

Goodwood Atoms – Wonder

Low Joy Ceiling – We All Hate our Bodies

Broken Social Scene – Halfway Home